Неожиданное появление: легионер Шахтера, покинувший клуб после начала войны, прибыл в Украину — фото
Тете (Фото:Тете via Instagram)
Полузащитник донецкого Шахтера Тете вернулся в Украину по рабочим вопросам.
Бразильский футболист Тете находится в Киеве.
Фото с легионером донецкого клуба опубликовал бывший комментатор телеканалов «Футбол» Роман Тимощук.
По словам журналиста, вероятно, Тете прибыл в Киев по рабочим вопросам.
«Насколько понимаю, скоро в Лион возвращается. Видно, по делам в Киеве».
Напомним, французский клуб арендовал бразильца у Шахтера весной 2022 года, однако в начале 2023 он перешел в аренду в Лестер. Соглашение было рассчитано до конца сезона.
Действующий контракт Тете с Шахтером рассчитан до завершения календарного года.
Ранее сообщалось, что бывшему футболисту Шахтера грозит тюремное заключение.