Неожиданное появление: легионер Шахтера, покинувший клуб после начала войны, прибыл в Украину — фото 3 июня, 18:42 Тете (Фото:Тете via Instagram)

Полузащитник донецкого Шахтера Тете вернулся в Украину по рабочим вопросам.

Бразильский футболист Тете находится в Киеве.

Фото с легионером донецкого клуба опубликовал бывший комментатор телеканалов «Футбол» Роман Тимощук.

По словам журналиста, вероятно, Тете прибыл в Киев по рабочим вопросам.

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«Насколько понимаю, скоро в Лион возвращается. Видно, по делам в Киеве».

Напомним, французский клуб арендовал бразильца у Шахтера весной 2022 года, однако в начале 2023 он перешел в аренду в Лестер. Соглашение было рассчитано до конца сезона.

Действующий контракт Тете с Шахтером рассчитан до завершения календарного года.

Ранее сообщалось, что бывшему футболисту Шахтера грозит тюремное заключение.