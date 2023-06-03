Неожиданное появление: легионер Шахтера, покинувший клуб после начала войны, прибыл в Украину — фото

3 июня, 18:42
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Тете (Фото:Тете via Instagram)

Тете (Фото:Тете via Instagram)

Полузащитник донецкого Шахтера Тете вернулся в Украину по рабочим вопросам.

Бразильский футболист Тете находится в Киеве.

Фото с легионером донецкого клуба опубликовал бывший комментатор телеканалов «Футбол» Роман Тимощук.

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По словам журналиста, вероятно, Тете прибыл в Киев по рабочим вопросам.

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«Насколько понимаю, скоро в Лион возвращается. Видно, по делам в Киеве».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DJ5sWCgAXiRGLUooTneJ3dcxNAWbVSp7JQ8oXV7UFa78H2MdpUX8sv1ELckEqZjdl&id=1137847818&show_text=true&width=500

Напомним, французский клуб арендовал бразильца у Шахтера весной 2022 года, однако в начале 2023 он перешел в аренду в Лестер. Соглашение было рассчитано до конца сезона.

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Действующий контракт Тете с Шахтером рассчитан до завершения календарного года.

Ранее сообщалось, что бывшему футболисту Шахтера грозит тюремное заключение.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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