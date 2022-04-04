Арендованный у Шахтера футболист принес победу французскому гранду в дебютном матче — видео
Тете забил решающий гол на 80-й минуте (Фото:ФК Лион)
Бразильский полузащитник Тете, перешедший на правах аренды из донецкого Шахтера во французский Лион, в дебютном матче стал героем своей новой команды.
Тете дебютировал за Лион в матче 30-го тура чемпионата Франции против Анже.
Бразилец появился на поле на 78-й минуте при счете 2:2 и ему понадобилось всего две минуты, чтобы забить гол и вывести Лион вперед.
Гол Тете смотреть с 03:59
В итоге гол Тете стал решающим в матче и помог Лиону подняться на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Соглашение Тете с Лионом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер получил разрешение на выезд футболистов из Украины.
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