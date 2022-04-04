Арендованный у Шахтера футболист принес победу французскому гранду в дебютном матче — видео 4 апреля, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Тете забил решающий гол на 80-й минуте (Фото:ФК Лион)

Бразильский полузащитник Тете, перешедший на правах аренды из донецкого Шахтера во французский Лион, в дебютном матче стал героем своей новой команды.

Тете дебютировал за Лион в матче 30-го тура чемпионата Франции против Анже.

Бразилец появился на поле на 78-й минуте при счете 2:2 и ему понадобилось всего две минуты, чтобы забить гол и вывести Лион вперед.

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Гол Тете смотреть с 03:59

В итоге гол Тете стал решающим в матче и помог Лиону подняться на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Соглашение Тете с Лионом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер получил разрешение на выезд футболистов из Украины.

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