Шанс для Лунина. Куртуа получил серьезную травму на тренировке Реала и выбыл на длительный срок

10 августа, 15:57
Поделиться:
Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Читайте также:
Цена установлена. Реал готов избавиться от Лунина

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что бельгийцу понадобится операция. Срок восстановления будет составлять около шести месяцев.

Куртуа получил повреждение на тренировке, с которой его забрали на носилках со слезами на глазах, сообщают СМИ.

Видео дня

Напомним, что вторым голкипером Реала является украинец Андрей Лунин, который теперь имеет большие шансы занять место Куртуа в рамке ворот мадридского клуба.

Однако по информации инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» нацелены срочно приобрести нового голкипера уже в это трансферное окно.

Читайте также:
Реал без Лунина в воротах разгромно уступил Барселоне — видео

Ранее сообщалось, что украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин стал лучшим игроком товарищеского матча против Манчестер Юнайтед (2:0) по версии популярного портала Sofascore.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X