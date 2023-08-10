Шанс для Лунина. Куртуа получил серьезную травму на тренировке Реала и выбыл на длительный срок 10 августа, 15:57 Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что бельгийцу понадобится операция. Срок восстановления будет составлять около шести месяцев.

Куртуа получил повреждение на тренировке, с которой его забрали на носилках со слезами на глазах, сообщают СМИ.

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Напомним, что вторым голкипером Реала является украинец Андрей Лунин, который теперь имеет большие шансы занять место Куртуа в рамке ворот мадридского клуба.

Однако по информации инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» нацелены срочно приобрести нового голкипера уже в это трансферное окно.

Real Madrid are prepared to enter the market for new goalkeeper, looking for an opportunity to cover Courtois’s absence. ⚪️⚠️ #RealMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

Ранее сообщалось, что украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин стал лучшим игроком товарищеского матча против Манчестер Юнайтед (2:0) по версии популярного портала Sofascore.