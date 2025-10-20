Главный конкурент Лунина получил повреждение перед матчем в Лиге чемпионов

33-летний бельгийский вратарь получил незначительное повреждение в матче 9-го тура испанской Ла Лиги против Хетафе, пишет Carrusel Deportivo. Сообщается, что Куртуа сможет принять участие в игре в ЛЧ, а также в важном поединке чемпионата Испании против Барселоны (26 октября)

Кстати, в этом сезоне главный конкурент бельгийца Андрей Лунин еще не провел за Реал ни одного матча. Последний раз в официальной игре вратарь выходил на футбольное поле в составе Королевского клуба 24 мая — в матче Ла Лиги против Реал Сосьедад (2:0).

В прошлом году украинец продлил контракт со Сливочными до 2030-го. Андрей Лунин в клубном сезоне 2024/2025 провел 12 игр, пропустив 19 голов и сыграл 4 «сухих» матчей.

Ранее СМИ писали, что Реал и 33-летний Куртуа достигли договоренности по новому контракту.

Кстати, Лунин не попал в заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2026.

Ранее тренер Реала сделал важное заявление об украинце, который не играет более четырех месяцев.