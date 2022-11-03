Нападающий сборной Германии не сыграет на ЧМ-2022 из-за полученной травмы в матче с Шахтером

3 ноября, 19:31
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Вернер выбыл до конца года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Вернер выбыл до конца года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Форварда Лейпцига и сборной Германии Тимо Вернер не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов с Шахтером.

Об этом сообщает официальный сайт Лейпцига.

26-летний нападающий получил травму уже на 19-й минуте после подката полузащитника Шахтера Тараса Степаненко.

Вернер не смог продолжить игру и был заменен, а медицинское обследование показало, что у игрока разрыв синдесмозной связки левой лодыжки.

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Из-за травмы футболист выбыл до конца 2022 года и не поедет вместе со сборной Германии на чемпионат мира, который начнется 20 ноября.

Вернер считается ключевым нападающим сборной Германии, который в Лиге наций в сезоне 2022/23 сыграл за Бундестим в шести матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что из-за травмы на чемпионате мира по футболу в Катаре не сыграет ключевой полузащитник сборной Франции Нголо Канте.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Чемпионат мира Лига Чемпионов ФК Шахтер ЧМ-2022 Сборная Германии

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