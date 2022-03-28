«Был доступ к первым лицам Украины». Футбольный менеджер рассказал о причастности Тимощука к ФСБ 28 марта, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Тимощук (Фото:ФК Зенит)

Виталий Юрченко, бывший менеджер Анатолия Тимощука, поделился деталями сотрудничества с украинским экс-футболистом, который после вторжения России в Украину остался работать в санкт-петербургском Зените.

В интервью Футбол 24 Юрченко рассказал, что позиция Тимощука его разочаровывает, хотя неожиданностью не стала.

"Убеждать Тимощука в каких-то очевидных вещах мне лично стало неприятно. Если человек не хочет, я не могу это сделать силой. Так что сейчас я не удивлен. Прошло восемь лет. Человек – взрослый и он, на мой взгляд, уже давно определился с приоритетами, собственным будущим.

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Мне досадно наблюдать, как Тимощук молчит, когда атакуют Луцк, где живут его родители, где он делал свои первые шаги в футболе. Когда атакуют и убивают людей в Донецке, где прославился как футболист, стал капитаном Шахтера, провел множество матчей — он молчит. Когда атакуют Киев, где играл как лидер национальной команды, как капитан сборной Украины, где пел государственный Гимн — он молчит», — сказал Юрченко.

По словам Юрченко, возможное молчание Тимощука о вторжении России в Украину может быть связано с его связями с Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ).

"Есть много прямых и косвенных показаний и доказательств. К примеру, все водители, обслуживавшие Тимощука в Санкт-Петербурге, были работниками местного ОМОНа. У него было много личных контактов, как с представителями политических элит России, так и с силовыми ведомствами. Если останавливала полиция, идет «звонок другу» – и все, отпускали. В последнее время он этим очень хвастался и даже намеренно нарушал правила во время движения. Имел «проездной» — без всяких ограничений.

Тимощук дружит, в частности, с сыном Боярского, который сейчас отключает россиян от Инстаграмма, Фейсбука, всех соцсетей. У него были личные контакты с Умновым, начальником Главка СПБ и ЛО и помощником Министра МВД России, тот же Миллер и Медведев из Газпрома. В последние годы он активно сотрудничает с РПЦ, даже стал игроком их команды (это после побед в Кубке УЕФА, Суперкубке Европы и ЛЧ и многочисленных трофеев в Украине, России и Германии). Позже оказалось, что адвокаты по его делам относятся к правящей партии Единая Россия. Было много других фактов личных контактов с откровенными мелкими предателями или врагами Украины, как Мармазов, например. То есть потихоньку складываются все пазлы.

О контактах с ФСБ он говорил приватно — и не только мне, но и друзьям. Хвастался. Это можно было трактовать как должное внимание к капитану Зениту. Но, с другой стороны, могу сказать (и это подтверждено социологией), что после больших побед Зенита, а также успехов сборной Украины, у Тимощука был высокий рейтинг среди украинских спортсменов. У него была уникальная ситуация, ведь родился на западе Украины, но имел уважение и на востоке. Многие украинские политики с ним контактировали — вплоть до президентов. По крайней мере, с последними тремя он точно был знаком лично. Министры, мэры – это в данном контексте уже политики «второго звена».

Случались ситуации, когда заместитель министра или заместитель мэра звонил по телефону Толику и говорил: «Я не могу связаться со своим руководителем. Можешь ли мне помочь?» Толик набирал министра или мэра, передавал этот вопрос и решался. Так что доступ к первым лицам Украины был. Если мы оценим это с точки зрения врага, у которого есть определенные намерения в отношении Украины, то получить в свое распоряжение человека с доступом такого уровня — стратегически выгодно", - рассказал Юрченко.

Также Юрченко рассказал о связях женщины, проживающей с Тимощуком, с женой другого бывшего футболиста Зенита Андрея Аршавина, однажды устроив скандал в самолете крыла, что она сотрудница ФСБ.

"Помните скандальную ситуацию, когда жена Аршавина устроила скандал в самолете? Кричала, что она сотрудник ФСБ, имеющий определенное офицерское звание и так далее. Так вот, женщина, с которой последние 10-12, а может и 15 лет, живет Анатолий (сперва он вел двойную жизнь), является подругой Аршавиной. Так удивительно, что подруги интересуются футболом и пытаются дойти до близких отношений с футболистами. Также удивительно, что у этих людей нет прошлого. Ведь все их прошлое – это определенные легенды. Если вы пересмотрите события, привычные для нормального человека, где родилась, училась и так далее, то сразу возникают подозрения. Это большая хитрая структура как паук. Сетка тянется по разным направлениям", - поделился Виталий.

Экс-менеджер добавил, что утечка информации могла быть спровоцирована женщиной, проживающей с Тимощуком и которую он сделал бенефициаром своего состояния после развода с Надеждой, чтобы избежать распределения имущества.

«Они неженатые, то есть даже по российскому законодательству — это не имущество, приобретенное во время совместной жизни. Поэтому ей выгодно его "слить", чтобы стать полным бенефициаром всех состояний, которые он заработал на протяжении игровой и тренерской карьеры», - отметил Виталий.

Юрченко также обратил внимание на то, что после 2014 Тимощук не праздновал победы с украинским флагом.

"Вспомните, до 2014 года каждую большую победу традиционно праздновал с украинским флагом. После 2014 года я ни разу не видел его с украинским флагом даже после значительных побед. А с георгиевскими лентами видел. Кстати, ни лично, ни публично информация о сотрудничестве с Россией им не была опровергнута…

На тот момент, когда я получил документ, был смысл придержать информацию, чтобы не вестись на то, к чему тебя провоцируют. Почему сейчас? Есть человек, с которым Толик поддерживает отношения и с которым я разговариваю. Перед обнародованием информации я все еще сомневался — стоит или нет, хотел получить триггер. Так что попросил этого посредника: «Поставь Толику единственный вопрос: «Путин — х*йло?» Он поставил. "Тимощук ответил, что не может так сказать, ведь Путин - человек в возрасте, а он так воспитан, что не будет оскорблять старцев". Когда я услышал этот ответ, я понял, что никаких стопов не должно быть. Публикация станет правильным шагом, а каждый человек пусть самостоятельно сделает определенный вывод. Для меня в этом вопросе ответ очевиден», — подытожил Юрченко.

Ранее в Украинской ассоциации футбола приняли решение лишить Тимощука тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов.

