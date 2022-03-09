До сих пор работает в РФ. Тимощука лишат тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов — УАФ 9 марта, 20:29 Цей матеріал також доступний українською За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год (Фото:Фото: ФК Зенит)

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление относительно нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим игроком сборной страны Анатолием Тимощуком.

Украинская ассоциация футбола планирует лишить Тимощука своей тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий, украинских титулов и исключить из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Тимощук, несмотря на войну России против Украины, до сих пор работает в российском футбольном клубе Зенит.

«С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время, когда другой бывший клуб украинца, ФК Бавария, публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает помалкивать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук А. А. наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ», — говорится в сообщении.

Что планирует сделать УАФ?

лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

лишить всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.



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