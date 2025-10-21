«Если бы он позвонил». Легенда немецкого футбола назвал клуб, в который мог бы перейти после Баварии

Немецкий полузащитник Ванкувер Уайткэпс Томас Мюллер рассказал, что после ухода из Баварии серьезно задумывался о возможном переходе в Барселону.

По словам легенды Баварии, он бы согласился на трансфер в каталонскую команду, если бы получил приглашение от главного терена, с которым у него хорошие отношения, сообщает Barca Universal со ссылкой на Blickpunkt Sport.

Реклама

«Я мог представить свое будущее в Барселоне. Если бы Ганси Флик, который хорошо меня знает, позвонил и мне понравился бы проект в клубе, я мог бы рассмотреть такой вариант.

Барселона — это топ-клуб. Люди там четко знают, чего от тебя ожидают", — сказал Мюллер.

В нынешнем сезоне на счету Мюллера уже 10 голов и 5 результативных передач в 13 матчах за Ванкувер Уайткэпс.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что клуб рисковал пропустить этот сезон Лиги чемпионов из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.