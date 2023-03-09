Звезда Баварии — о победе над ПСЖ: Против Месси у нас всегда получается очень хорошо, проблемой был Роналду 9 марта, 19:32 Бавария вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

Звезда мюнхенской Баварии Томас Мюллер прокомментировал победу своего клуба над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов и сравнил лидера парижан Лионеля Месси с Криштиану Роналду, который сейчас выступает за Аль-Наср.

По словам Мюллера, Баварии всегда было легче играть против команды с Месси, а вот матчи против Роналду во время его выступлений за Реал были более проблематичны для мюнхенцев, сообщает Goal.com.

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«Против Месси у нас всегда получается очень хорошо и с точки зрения результата, и на всех других уровнях. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен Реала», – сказал Мюллер.

Мюллер добавил, что это не преуменьшает заслуг Месси и отметил его роль в победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

"Я с большим уважением отношусь к Месси за то, как он выступил на чемпионате мира. Индивидуальное выступление Месси на чемпионате мира было невероятным. Он тащил на себе команду. Играть в таком клубе как ПСЖ нелегко. В такой команде очень сложно создать хороший баланс", - подытожил немецкий игрок.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выиграл награду лучшему игроку 2022 года The Best от Международной федерации футбола ( ФИФА).

