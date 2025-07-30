Легендарный Томас Мюллер определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Бывший форвард мюнхенской Баварии и сборной Германии по футболу Томас Мюллер станет игроком канадского клуба Ванкувер Уайткэпс.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

35-летний футболист подпишет с командой МЛС контракт на два года.

Напомним, Мюллер покинул Баварию после завершения сезона 2024/25. Руководство мюнхенцев приняло решение не продлевать контракт с легендой клуба.

Мюллер провел всю взрослую карьеру в составе Баварии (2008−2025). Он рекордсмен команды по количеству матчей (756), а также третий лучший бомбардир в истории Баварии (250 голов).

С мюнхенским клубом Мюллер выиграл 33 трофея, в частности рекордные 13 раз становился чемпионом Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

После Евро-2024 форвард завершил карьеру в сборной Германии, с которой в 2014 году стал чемпионом мира.

