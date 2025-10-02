2 октября в финале чемпионата Канады по футболу Ванкувер Уайткэпс завоевал трофей, обыграв Ванкувер со счетом — 4:2.

Благодаря этому легенда Баварии Томас Мюллер, который этим летом после 25 лет покинул немецкий клуб и присоединился к канадскому, выиграл свой 35-й трофей.

Теперь он самый титулованный немец в футболе. Томас обошел бывшую звезду Реала Тони Крооса (34).

Кстати, один из мячей в финале забил именно Мюллер. 36-летний игрок реализовал пенальти на 10-й минуте. Немец отметился 300-м голом в карьере. А в честь юбилея легендарному футболисту вручили сладкий подарок — торт.



Напомним, что Мюллер провел всю карьеру в Баварии. Он рекордсмен команды по количеству матчей (756), а также третий лучший бомбардир в истории Баварии (250 голов). С мюнхенским клубом Томас выиграл 33 трофея, в частности рекордные 13 раз становился чемпионом Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

После Евро-2024 форвард завершил карьеру в сборной Германии, с которой в 2014 году стал чемпионом мира.

