«Наиграли на 7:1». Один из лидеров Реала остался недоволен результатом матча с Шахтером 6 октября, 19:19 На следующей неделе Реал и Шахтер сыграют ответный матч (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос считает, что «сливочные» должны были побеждать донецкий Шахтер в 3-м туре Лиги чемпионов с большим счетом, чем 2:1.

По мнению Крооса, результат матча не закономерен и Реал должен был забивать больше.

"Бывают такие дни, когда мяч не хочет попадать в ворота. Мы наиграли на победу со счетом 7:1 или около того. В итоге мы набрали 3 очка, и это была заслуженная победа", — сказал Кроос.

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Немецкий хавбек добавил, что задача Реала как можно скорее завоевать путевку в 1/8 финала.

«У нас девять очков из девяти, мы провели три очень хороших матча и хотим еще одной победы в Варшаве. Выйти в плей-офф – то, чего мы хотим», – заявил Кроос.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона.

