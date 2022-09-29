Один из лидеров Реала неожиданно может завершить карьеру — СМИ 29 сентября, 13:16 Кроос выступает за Реал с 2014 года (Фото:ФК Реал)

32-летний полузащитник мадридского Реала Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона, сообщает AS.

По информации СМИ, Кроос может не только покинуть Реал после завершения контракта, истекающего в июне 2023 года, но и полностью завязать с футболом.

Немецкий полузащитник якобы намерен завершить карьеру на пике и дать дорогу молодым игрокам Реала.

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Несмотря на то, что контракт игрока истекает в конце сезона, стороны не вели переговоры о его продлении.

Сообщается, что Реал уже даже присматривается к замене Крооса и среди претендентов на его позицию есть 21-летний бразильский полузащитник из Фламенго Жоау Гомеш.

Кроос выступает за Реал с 2014 года. В составе мадридского клуба немец трижды становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок Испании, четыре раза — победитель Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.





Ранее сообщалось, что бывший защитник мадридского Реала и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау после завершения карьеры стал рыбаком.