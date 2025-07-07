«Таких футболистов получить непросто»: легенда Реала назвал важную проблему в команде Алонсо
Тони Кроос завершил карьеру летом 2024 года (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Бывший полузащитник мадридского Реала Тони Кроос поделился мнением по поводу команды.
Немецкий футболист считает, что «сливочным» не хватает игрока его профиля.
«Реалу все еще не хватает игрока моего профиля, они еще ищут его. Таких, как я, не так много, и достать их непросто».
Кроос не стал оценивать игру команды под руководством Хаби Алонсо, который возглавил команду несколько недель назад.
«Еще рано судить о Реале Хаби Алонсо. Нужно время, чтобы воплотить свои идеи. Но я уверен, что он сможет скорректировать все, что нужно — потому что при таком качестве игроков вещи должны работать лучше», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.
В прошлом сезоне Реал занял второе место в чемпионате Испании, а Лигу чемпионов покинул на стадии четвертьфинала, проиграв Арсеналу.
Напомним, что Реал купил Крооса у Баварии за 25 миллионов евро летом 2014 года. За все время он провел 463 матча, в которых забил 28 голов и отдал 98 результативных передач. Завершил карьеру футболиста летом прошлого года.
