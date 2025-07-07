«Таких футболистов получить непросто»: легенда Реала назвал важную проблему в команде Алонсо

Немецкий футболист считает, что «сливочным» не хватает игрока его профиля.

«Реалу все еще не хватает игрока моего профиля, они еще ищут его. Таких, как я, не так много, и достать их непросто».

Реклама

Кроос не стал оценивать игру команды под руководством Хаби Алонсо, который возглавил команду несколько недель назад.

«Еще рано судить о Реале Хаби Алонсо. Нужно время, чтобы воплотить свои идеи. Но я уверен, что он сможет скорректировать все, что нужно — потому что при таком качестве игроков вещи должны работать лучше», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Реал занял второе место в чемпионате Испании, а Лигу чемпионов покинул на стадии четвертьфинала, проиграв Арсеналу.

Напомним, что Реал купил Крооса у Баварии за 25 миллионов евро летом 2014 года. За все время он провел 463 матча, в которых забил 28 голов и отдал 98 результативных передач. Завершил карьеру футболиста летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо указал на дверь четырехкратному победителю Лиги чемпионов.