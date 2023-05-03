Месси потерял лидерство в рейтинге спортсменов с наибольшими доходами
Рейтинг возглавил Криштиану Роналду (Фото:Forbes)
Forbes опубликовал новый рейтинг спортсменов с ближайшими доходами в 2023 году.
Об этом сообщает Forbes.
Топ-10 возглавил португальский футболист Аль-Насра Криштиану Роналду, доход которого составляет 136 млн долларов.
Роналду обошел прошлогоднего лидера рейтинга форварда ПСЖ Лионеля Месси, который с доходом в 130 млн долларов опустился на второе место.
Тройку лидеров замкнул еще один игрок ПСЖ Килиан Мбаппе — 120 млн долларов.
Топ-10 спортсменов с наибольшими доходами:
1. Криштиану Роналду (футбол) — 136 млн долларов
2. Лионель Месси (футбол) — 130 млн
3. Килиан Мбаппе (футбол) — 120 млн
4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 119,5 млн
5. Сауль Альварес (бокс) — 110 млн
6. Дастин Джонсон (гольф) — 107 млн
7. Фил Микелсон (гольф) — 106 млн
8. Стефен Карри (баскетбол) — 100,4 млн
9. Роджер Федерер (теннис) — 95,1 млн
10 Кевин Дюрент (баскетбол) — 89,1 млн
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