Месси потерял лидерство в рейтинге спортсменов с наибольшими доходами

3 мая, 10:32
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Рейтинг возглавил Криштиану Роналду (Фото:Forbes)

Рейтинг возглавил Криштиану Роналду (Фото:Forbes)

Forbes опубликовал новый рейтинг спортсменов с ближайшими доходами в 2023 году.

Об этом сообщает Forbes.

Топ-10 возглавил португальский футболист Аль-Насра Криштиану Роналду, доход которого составляет 136 млн долларов.

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Роналду обошел прошлогоднего лидера рейтинга форварда ПСЖ Лионеля Месси, который с доходом в 130 млн долларов опустился на второе место.

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Тройку лидеров замкнул еще один игрок ПСЖ Килиан Мбаппе — 120 млн долларов.

Топ-10 спортсменов с наибольшими доходами:

1. Криштиану Роналду (футбол) — 136 млн долларов

2. Лионель Месси (футбол) — 130 млн

3. Килиан Мбаппе (футбол) — 120 млн

4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 119,5 млн

5. Сауль Альварес (бокс) — 110 млн

6. Дастин Джонсон (гольф) — 107 млн

7. Фил Микелсон (гольф) — 106 млн

8. Стефен Карри (баскетбол) — 100,4 млн

9. Роджер Федерер (теннис) — 95,1 млн

10 Кевин Дюрент (баскетбол) — 89,1 млн

Ранее Forbes обнародовал рейтинг 50 самых дорогих спортивных команд мира в 2022 году.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Лионель Месси Роджер Федерер Криштиану Роналду Forbes Килиан Мбаппе

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