Чемпионат Италии. Команда Малиновского поднялась на второе место после сенсационных поражений Милана и Лацио — видео
Малиновский появился на поле на 65-й минуте (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Состоялись пять матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Аталанта обыграла Эмполи 2:0 и поднялась на второе место. Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский появился на поле на 65-й минуте и результативными действиями не отличился.
Такой скачок Аталанты в турнирной таблице стал возможен после сенсационных поражений Милана и Лацио от Торино и Салернитаны соответственно.
Результаты матчей:
Эмполи - Аталанта 0:2
Голы: Гатебур, 32, Лукман, 59
Нереализованный пенальти: Копмайнерс, 42 (Аталанта)
Специя - Фиорентина 1:2
Голы: Нзола, 35 - Миленкович, 14, Кабрал, 90
Удаление: Николау, 82 (Специя)
Кремонезе - Удинезе 0:0
Лацио - Салернитана 1:3
Голы: Дзакканьи, 41 - Кандрева, 51, Фасио, 68, Диа, 76
Торино - Милан 2:1
Голы: Джиджи, 35, Миранчук, 37 - Мессиас, 67
Турнирная таблица
Накануне победы одержали Наполи, Ювентус и Интер.