Чемпионат Италии. Команда Малиновского поднялась на второе место после сенсационных поражений Милана и Лацио — видео

30 октября, 23:46
Поделиться:
Малиновский появился на поле на 65-й минуте (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Малиновский появился на поле на 65-й минуте (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Состоялись пять матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аталанта обыграла Эмполи 2:0 и поднялась на второе место. Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский появился на поле на 65-й минуте и результативными действиями не отличился.

Видео дня

Такой скачок Аталанты в турнирной таблице стал возможен после сенсационных поражений Милана и Лацио от Торино и Салернитаны соответственно. 

Результаты матчей:

Эмполи - Аталанта 0:2
Голы: Гатебур, 32, Лукман, 59
Нереализованный пенальти: Копмайнерс, 42 (Аталанта)

https://www.youtube.com/watch?v=_ZSc7LmKVNw&ab_channel=SerieA

Специя - Фиорентина 1:2
Голы: Нзола, 35 - Миленкович, 14, Кабрал, 90
Удаление: Николау, 82 (Специя)

https://www.youtube.com/watch?v=dg8gnYts2Jc&ab_channel=SerieA

Кремонезе - Удинезе 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=H89HhKkRDTo&ab_channel=SerieA

Лацио - Салернитана 1:3
Голы: Дзакканьи, 41 - Кандрева, 51, Фасио, 68, Диа, 76

https://www.youtube.com/watch?v=4pBoeSWVsdQ&ab_channel=SerieA

Торино - Милан 2:1
Голы: Джиджи, 35, Миранчук, 37 - Мессиас, 67

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне победы одержали Наполи, Ювентус и Интер.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Фиорентина ФК Милан Серия А Лацио Чемпионат Италии Торино Аталанта

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X