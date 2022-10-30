Чемпионат Италии. Команда Малиновского поднялась на второе место после сенсационных поражений Милана и Лацио — видео 30 октября, 23:46 Малиновский появился на поле на 65-й минуте (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Состоялись пять матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аталанта обыграла Эмполи 2:0 и поднялась на второе место. Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский появился на поле на 65-й минуте и результативными действиями не отличился.

Видео дня

Такой скачок Аталанты в турнирной таблице стал возможен после сенсационных поражений Милана и Лацио от Торино и Салернитаны соответственно.

Результаты матчей:

Эмполи - Аталанта 0:2

Голы: Гатебур, 32, Лукман, 59

Нереализованный пенальти: Копмайнерс, 42 (Аталанта)

Специя - Фиорентина 1:2

Голы: Нзола, 35 - Миленкович, 14, Кабрал, 90

Удаление: Николау, 82 (Специя)

Кремонезе - Удинезе 0:0

Лацио - Салернитана 1:3

Голы: Дзакканьи, 41 - Кандрева, 51, Фасио, 68, Диа, 76

Торино - Милан 2:1

Голы: Джиджи, 35, Миранчук, 37 - Мессиас, 67

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне победы одержали Наполи, Ювентус и Интер.