Английская Премьер-лига. Тоттенхэм обыграл Эвертон с Миколенко и догнал Манчестер Сити 15 октября, 21:23 Украинец Виталий Миколенко в матче с Тоттенхэмом (Фото:Reuters/John Sibley)

Лондонский Тоттенхэм обыграл Эвертон в матче 11-го тура английской Премьер-лиги и догнал Манчестер Сити в турнирной таблице.



Победу «шпорам» принесли голы Харри Кейна с пенальти и Пьера Хейбьерга. Украинец Виталий Миколенко в составе Эвертона отыграл весь матч и получил предупреждение.

Видео дня

В других играх дня Лестер с Кристал Пэлас и Фулхэм с Борнмутом поделили очки, а Вулверхэмптон обыграл Ноттингем Форест.

Результаты матчей:

Лестер — Кристал Пэлас 0:0

Вулверхэмптон — Ноттингем Форест 1:0

Гол: Невеш, 56 (с пен.)

Нереализованный пенальти: Джонсон, 79 (Ноттингем Форест)

Фулхэм — Борнмут 2:2

Голы: Диоп, 22, Митрович, 52 (с пен.) — Соланке, 2, Лерма, 29

Тоттенхэм — Эвертон 2:0

Голы: Кейн, 59 (с пен.), Хейбьерг, 86

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

По итогам минувшего тура лидерство в чемпионате Англии сохранил лондонский Арсенал, обыгравший в результативном матче Ливерпуль.

НВ