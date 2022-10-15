Английская Премьер-лига. Тоттенхэм обыграл Эвертон с Миколенко и догнал Манчестер Сити
Украинец Виталий Миколенко в матче с Тоттенхэмом (Фото:Reuters/John Sibley)
Лондонский Тоттенхэм обыграл Эвертон в матче 11-го тура английской Премьер-лиги и догнал Манчестер Сити в турнирной таблице.
Победу «шпорам» принесли голы Харри Кейна с пенальти и Пьера Хейбьерга. Украинец Виталий Миколенко в составе Эвертона отыграл весь матч и получил предупреждение.
В других играх дня Лестер с Кристал Пэлас и Фулхэм с Борнмутом поделили очки, а Вулверхэмптон обыграл Ноттингем Форест.
Результаты матчей:
Лестер — Кристал Пэлас 0:0
Вулверхэмптон — Ноттингем Форест 1:0
Гол: Невеш, 56 (с пен.)
Нереализованный пенальти: Джонсон, 79 (Ноттингем Форест)
Фулхэм — Борнмут 2:2
Голы: Диоп, 22, Митрович, 52 (с пен.) — Соланке, 2, Лерма, 29
Тоттенхэм — Эвертон 2:0
Голы: Кейн, 59 (с пен.), Хейбьерг, 86
Турнирная таблица
По итогам минувшего тура лидерство в чемпионате Англии сохранил лондонский Арсенал, обыгравший в результативном матче Ливерпуль.
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