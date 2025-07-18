Перехватят у ПСЖ? Победитель Лиги Европы готов заплатить 70 миллионов евро за Забарного — СМИ

18 июля, 16:35
Поделиться:
Илья Забарный (Фото: instagram.com/illiazabarnyi)

Илья Забарный (Фото: instagram.com/illiazabarnyi)

Центральный защитник Борнмута и сборной Украины по футболу Илья Забарный может продолжить карьеру в Тоттенхэме.

Читайте также:
Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира — лидер рейтинга стоит более 100 миллионов

Лондонский клуб хочет осуществить трансфер 22-летнего футболиста, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Тоттенхэм готов заплатить за Забарного 70 миллионов евро включительно с бонусами. Именно на такую сумму рассчитывает Борнмут. Все зависит от желания самого защитника присоединиться к лондонцам.

Реклама

«Шпоры» могут перехватить Забарного у ПСЖ. Французский клуб якобы не хочет платить за украинца 70 млн евро.

При этом сам Забарный, по последним данным, готов перейти в ПСЖ, если клуб избавится от российского голкипера Матвея Сафонова.

Читайте также:
В Италии сообщили, что Довбик сменил игровой номер в Роме и завоевал доверие нового тренера

Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.

В сезоне 2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.

Добавим, что в прошлом сезоне Тоттенхэм выиграл Лигу Европы и получил путевку в Лигу чемпионов.

Мы писали, что Забарный показал, как проводит отпуск в США.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Илья Забарный Футбол Тоттенхэм ФК Борнмут ПСЖ (Paris SG) Английская Премьер-лига Трансферы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies