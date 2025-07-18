Перехватят у ПСЖ? Победитель Лиги Европы готов заплатить 70 миллионов евро за Забарного — СМИ
Илья Забарный (Фото: instagram.com/illiazabarnyi)
Центральный защитник Борнмута и сборной Украины по футболу Илья Забарный может продолжить карьеру в Тоттенхэме.
Лондонский клуб хочет осуществить трансфер 22-летнего футболиста, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Тоттенхэм готов заплатить за Забарного 70 миллионов евро включительно с бонусами. Именно на такую сумму рассчитывает Борнмут. Все зависит от желания самого защитника присоединиться к лондонцам.
«Шпоры» могут перехватить Забарного у ПСЖ. Французский клуб якобы не хочет платить за украинца 70 млн евро.
При этом сам Забарный, по последним данным, готов перейти в ПСЖ, если клуб избавится от российского голкипера Матвея Сафонова.
Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.
В сезоне 2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.
Добавим, что в прошлом сезоне Тоттенхэм выиграл Лигу Европы и получил путевку в Лигу чемпионов.
