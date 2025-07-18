Центральный защитник Борнмута и сборной Украины по футболу Илья Забарный может продолжить карьеру в Тоттенхэме.

Лондонский клуб хочет осуществить трансфер 22-летнего футболиста, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Тоттенхэм готов заплатить за Забарного 70 миллионов евро включительно с бонусами. Именно на такую сумму рассчитывает Борнмут. Все зависит от желания самого защитника присоединиться к лондонцам.

«Шпоры» могут перехватить Забарного у ПСЖ. Французский клуб якобы не хочет платить за украинца 70 млн евро.

При этом сам Забарный, по последним данным, готов перейти в ПСЖ, если клуб избавится от российского голкипера Матвея Сафонова.

Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.



В сезоне 2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.

Добавим, что в прошлом сезоне Тоттенхэм выиграл Лигу Европы и получил путевку в Лигу чемпионов.

Мы писали, что Забарный показал, как проводит отпуск в США.