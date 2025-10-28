«Отличный игрок». Скандальный чемпион мира, который ездил в Москву, похвалил Довбика

Легендарный форвард Ромы и сборной Италии Франческо Тотти оценил перспективы «волков» в этом сезоне и высказался об украинском нападающем команды Артеме Довбике.

По словам Тотти, главная цель Ромы в этом сезоне — выход не в Лигу чемпионов, а на чемпионство, сообщает Corriere dello Sport.

«Скудетто? Это непросто, ведь есть две-три команды, которые лучше подготовлены. Главная цель — Лига чемпионов. Когда мы выиграли скудетто, мы забивали по три-четыре гола за матч, как каток», — сказал Франческо.

Также Тотти верит, что Довбик имеет большие перспективы в римской команде.

В этом году в команде другие игроки: Фергюсон и Довбик еще не набрали форму, но они отличные игроки, и я надеюсь, что они смогут сделать Рому великой и станут великими. Пауло Дибала — один из сильнейших игроков Ромы, и он должен сделать разницу своей стабильностью", — сказал Тотти.

Тотти провел всю профессиональную карьеру в составе Ромы (1993−2017). Он чемпион Италии 2001 года, второй лучший бомбардир в истории Серии А (250 голов).

В 2006 году Тотти стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

В апреле Тотти вляпался в скандал. Он приехал в Москву, где гостем премии одного из российских спортивных сайтов о ставках.

Организатор премии рассказал в интервью росСМИ, что приезд Тотти в столицу РФ обошелся в «шестизначную сумму в евро».

Сам Тотти ранее объяснил, почему согласился посетить столицу страны-оккупанта. В частности, он заявил, что «продвигает свои ценности по всему миру» и «без проблем поедет в Киев с той же целью».