Трабзонспор с тремя украинцами в составе одержал уверенную победу над Кайсериспором со счетом 4:0 в 8-м туре чемпионата Турции.

Уже на 12-й минуте счет открыл Йокушлу. После перерыва Аугусто удвоил преимущество хозяев, а на 57-й минуте украинец Александр Зубков реализовал выход один на один и сделал счет 3:0.

В компенсированное время Онуачу с пенальти поставил финальную точку — 4:0.

Этот гол стал для Зубкова дебютным в сезоне. В стартовом составе также сыграл еще один украинец — Арсений Багатов, а Даниил Сикан вышел на поле в конце встречи.

Трабзонспор сейчас идет вторым с 17 очками, однако в случае победы Фенербахче в этом туре может опуститься на третье место.

Трабзонспор — Кайсериспор 4:0

Голы: Йокушлу, 12, Аугусто, 53, Зубков, 57, Онуачу, 90+5 (пен)

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре в составе Трабзонспора голом отметился Даниил Сикан.