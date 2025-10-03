Футболист сборной Украины забил первый гол в сезоне за Трабзонспор и помог разгромить соперника в чемпионате Турции — видео
Александр Зубков (Фото: ФК Трабзонспор)
Трабзонспор с тремя украинцами в составе одержал уверенную победу над Кайсериспором со счетом 4:0 в 8-м туре чемпионата Турции.
Уже на 12-й минуте счет открыл Йокушлу. После перерыва Аугусто удвоил преимущество хозяев, а на 57-й минуте украинец Александр Зубков реализовал выход один на один и сделал счет 3:0.
В компенсированное время Онуачу с пенальти поставил финальную точку — 4:0.
Этот гол стал для Зубкова дебютным в сезоне. В стартовом составе также сыграл еще один украинец — Арсений Багатов, а Даниил Сикан вышел на поле в конце встречи.
Трабзонспор сейчас идет вторым с 17 очками, однако в случае победы Фенербахче в этом туре может опуститься на третье место.
Трабзонспор — Кайсериспор 4:0
Голы: Йокушлу, 12, Аугусто, 53, Зубков, 57, Онуачу, 90+5 (пен)
В предыдущем туре в составе Трабзонспора голом отметился Даниил Сикан.