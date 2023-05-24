Кровавый матч: как решение судьи спровоцировало самую ужасную катастрофу в истории футбола — видео 24 мая, 08:12 Трагедия в Лиме (Фото:PERUVIAN INSTITUTE OF SPORT)

24 мая 1964 года во время поединка между сборными Перу и Аргентины произошла трагедия. Погибли 328 человек.



Поединок в Лиме был сверхважным для хозяев поля в олимпийской квалификации. Чтобы пробиться на Игры-1964 сборной Перу нужно было обязательно побеждать.

Ажиотаж царил неимоверный. Желающих попасть на футбол было почти в два раза больше, чем мог вместить стадион. Поэтому после начала поединка полиция, чтобы остановить толпу закрыла ворота на арену.

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…В начале второго тайма сборная Аргентины забила гол. Хозяева поля сумели отыграться после точного удара Виктора Лобатона. Арбитр сначала засчитал взятие ворот, но потом под давлением аргентинских футболистов поменял свое решение. Мол, было нарушение правил. Это и стало началом катастрофы.

Чтобы разобраться с рефери на поле выбежал Виктор Кампос, по прозвищу El Negro Bomba. Главный хулиган Лимы. Увидев старого знакомого, полицейские силой уложили его лицом в газон.

Это подлило масла в огонь. Фанаты начали выбегать на поле. Кто-то, чтобы защитить Кампоса. Кто-то, чтобы «поговорить» с судьей.

Для усмирения болельщиков полиция применила пожарную машину, у которой вместо воды был слезоточивый газ. Зрители в панике пытались покинуть стадион, но ворота были закрыты. Началась смертельная давка…

В итоге, 328 погибших и около 4000 раненых. Это самая масштабная катастрофа в истории футбола.

Стадион на следующий день после матча / Фото: PERUVIAN INSTITUTE OF SPORT

После этой трагедии олимпийская квалификация в Южной Америке была остановлена. Аргентина, как лидер группы, получила путевку в Токио-1964, а за второй пропуск в стыковом матче встретились Бразилия и Перу. Бразильцы выиграли — 4:0.