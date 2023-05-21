Трагедия в Сальвадоре. В результате давки на стадионе погибли девять человек — видео 21 мая, 11:14 За помощью к врачам обратились сотни фанатов (Фото:REUTERS/ Jose Cabezas)

Во время четвертьфинального матча национального чемпионата между клубами Альянца и ФАС, который прошел в Эль-Сальвадоре, возникла массовая давка.

Инцидент произошел, когда болельщики пытались прорваться через ворота, которые ведут на стадион, сообщает AP.

Арбитр приостановил игру на 16-й минуте, когда зрители начали привлекать внимание футболистов и тренеров и начали выносить пострадавших на газон стадиона. Людям прямо на поле оказывали медицинскую помощь.

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По информации полиции, погибли девять человек и еще двое травмированных госпитализированы в тяжелом состоянии. В группе первой помощи Rescue Commandos заявили, что погибли семь мужчин и две женщины. Помощь оказана более 500 людям.

«Это была лавина болельщиков, которые перекрыли ворота. Некоторые еще оставались в туннеле. Другие сумели пройти на трибуны, а затем на поле», — сообщил волонтер из группы Rescue Commandos.

Сообщается, что матч пришлось отменить.

Ранее из-за наводнения в Италии не отболось проведение Формулы-1, также есть пострадавшие.