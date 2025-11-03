В Сербии тренер футбольной команды умер во время матча: игроки попадали на поле в слезах — видео

3 ноября, 23:38
Младен Жижович (Фото: ФК Раднички)

Умер главный тренер сербского футбольного клуба Раднички Младен Жижович — ему стало плохо во время матча чемпионата Сербии против Младости.

Об этом сообщает Telegraf.rs.

На 22-й минуте матча Жижович внезапно потерял сознание возле скамейки запасных. В этот момент его команда вела 2:0.

Медики мгновенно прибежали на помощь и пытались реанимировать 44-летнего тренера, после чего его срочно доставили в больницу. Несмотря на все усилия, спасти Жижовича не удалось.

После сообщения о смерти наставника игроки обеих команд упали на газон, не сдерживая эмоций, а матч был немедленно остановлен.

Во время карьеры игрока Жижович выступал за Младост (Рогатица), Радник (Биелина), Рудар (Углевик), Зрински (Мостар), Тирана, Борац (Баня-Лука). В 2008 году он провел четыре матча за сборную Боснии и Герцеговины.

Как тренер Жижович работал с Радником (Биелина), Зрински (Мостар), Слободой (Тузла) и Борацем (Баня-Лука). К клубу Раднички (Крагуевац) он присоединился в конце октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в 84 лет ушел из жизни бывший итальянский полузащитник и тренер Джованни Галеоне.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сербия Смерть

