Реал объявил о возвращении звездного игрока
Диас подписал с Реалом контракт до 30 июня 2027 года (Фото:ФК Реал via Instagram)
Полузащитник Браим Диас вернулся из итальянского Милана в мадридский Реал.
Об этом сообщает официальный сайт Реала.
Диас, который три сезона на правах аренды провел в Милане, подписал с Реалом новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.
Официальная презентация игрока состоится во вторник, 13 июня.
Диас стал игроком Реала в 2019 году, перейдя из Манчестер Сити. До перехода в Милан вместе с мадридским клубом он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.
Ранее дортмундская Боруссия официально объявила, что полузащитник команды Джуд Беллингем перейдет в Реал.