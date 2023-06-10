Реал объявил о возвращении звездного игрока 10 июня, 16:15 Диас подписал с Реалом контракт до 30 июня 2027 года (Фото:ФК Реал via Instagram)

Полузащитник Браим Диас вернулся из итальянского Милана в мадридский Реал.

Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Диас, который три сезона на правах аренды провел в Милане, подписал с Реалом новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Официальная презентация игрока состоится во вторник, 13 июня.

Диас стал игроком Реала в 2019 году, перейдя из Манчестер Сити. До перехода в Милан вместе с мадридским клубом он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Ранее дортмундская Боруссия официально объявила, что полузащитник команды Джуд Беллингем перейдет в Реал.

