Французский гранд готов вернуть звезду сборной Украины в Серию А за солидную сумму — журналист 24 июля, 11:26 Руслан Малиновский до перехода в Марсель выступал за Аталанту (Фото:ФК Марсель)

Французский Марсель настроен продать украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает журналист Лучиано Савиано.

По информации журналиста, в подписании Малиновского заинтересованы несколько клубов из итальянской Серии А.

Марсель готов отпустить украинского игрока за 15 млн евро.

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Малиновский ранее выступал в Италии за Аталанту, откуда перешел в Марсель на правах аренды, после чего французский клуб выкупил контракт украинца.

Соглашение Малиновского с Марселем рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Малиновский сыграл за Марсель в 23 матчах, в которых забил два гола и сделал один ассист.

Ранее Малиновский отреагировал на попадание в Преображенский собор во время обстрела Одессы.