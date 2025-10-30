«Надо больше забивать». Легендарный футболист сказал, в каком чемпионате Довбику будет комфортно

30 октября, 15:36
Артем Довбик (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

Бывший хавбек сборной Украины Игорь Худобяк высказался о возможном уходе Артема Довбика из Ромы во время зимнего трансферного окна.

СМИ сообщали, что украинец якобы хочет покинуть клуб, а римляне уже рассматривают варианты для продолжения его карьеры. Источники утверждали, что в Роме недовольны результативностью Довбика и Эвана Фергюсона. Интересно, что после этих сообщений Артем забил победный гол в ворота Пармы (2:1) — это его второе взятие ворот в сезоне.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Худобяк рассказал, какой чемпионат лучше всего подошел бы украинскому нападающему. По мнению экс-футболиста, Довбику было бы комфортно в английской Премьер-лиге.

Игорь Худобяк о возможном трансфере Довбика (Фото: facebook.com/IgorKhudobiak)
«Относительно возможного ухода Довбика из Ромы в другой клуб — все может быть. Это зависит от того, будет ли Артем забивать больше голов и насколько будет нужен римлянам. В футболе возможно все. Не думаю, что украинец сейчас задумывается о трансфере — он сосредоточен на своей игре, ведь ему нужно забивать больше. А уже зимой ситуация покажет.

Какой чемпионат лучше всего подошел бы Довбику? Думаю, переход в любую топ-лигу был бы для него хорошим вариантом. Он действительно классный центральный форвард с сильной левой ногой. Конечно, хотелось бы увидеть Артема в одном из клубов английской Премьер-лиги — сейчас это лучшая лига мира, и, думаю, ему было бы там комфортно", — сказал Худобяк.

Отметим, что после девяти туров Рома занимает второе место в Серии А с 21 очком в активе. Столько же имеет и лидер чемпионата — Наполи.

Ранее гол Довбика за Рому в ворота Пармы разобрал легенда украинского клуба.

