Есть другой претендент на игрока. Возвращение звезды сборной Украины в чемпионат Италии оказалось на грани срыва

10 августа, 19:55
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Руслан Малиновский до перехода в Марсель играл за Аталанту (Фото:ФК Марсель)

Руслан Малиновский до перехода в Марсель играл за Аталанту (Фото:ФК Марсель)

Переход украинского футболиста Руслана Малиновского из Марселя в итальянский Торино может не состояться, сообщает Foot Mercato.

По информации издания, Торино сумело договориться о переходе с Малиновским, а вот переговоры с Марселем зашли в тупик.

Марсельцы требуют дополнительные 1−2 миллиона евро за выкуп футболиста, но Торино это не устраивает.

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Итальянский клуб предлагает Марселю взять Малиновского в аренду за 1 миллион евро с правом выкупа за 9.

В то же время есть информация, что Марсель достиг принципиального согласия по переходу Малиновского со стамбульским Бешикташем.

Сам игрок склоняется к возвращению в Италию, где он ранее выступал за Аталанту.

Ранее сообщалось, что Малиновский может зарабатывать в Торино 2 млн евро в год.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Торино ФК Марсель Руслан Малиновский

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