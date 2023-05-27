«Его трансфер — большая авантюра». Бывший нападающий сборной Англии прокомментировал игру Михаила Мудрика за Челси
Мудрик (Фото:Рейтер/Эндрю Кулдридж)
Экс-игрок Ливерпуля Стэн Коллимор вступился за украинского вингера, над которым насмехаются английские болельщики, и назвал причины его плохой игры.
По его словам, Мудрик заслуживает второго шанса в Челси в следующем сезоне.
«Вечер на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед стал еще одним разочарованием Мудрика. У него потрясающая скорость, он демонстрирует явное желание учиться и совершенствоваться, поэтому с этой точки зрения он заслуживает возможности должным образом приспособиться к команде, уйти в отпуск, вернуться на подготовку и снова приступить к работе в следующем сезоне.
Самая большая проблема для него то, что он пытается соответствовать цене. Тратить 88,5 миллионов фунтов на игрока, который провел менее 50 матчей за Шахтер, было большой авантюрой. С точки зрения профессионального футбола, Мудрик еще ребенок — по сути, он игрок молодежного состава, который недавно был переведен в первую команду".
Бывший игрок уверен, что если бы не давление суммы трансфера на футболиста, он бы играл совсем по-другому.
«Если бы он прошел через академию Челси и выдержал те же шесть месяцев, никто бы не оказал такое давление. Но тот факт, что его подписали почти за 100 миллионов фунтов, показывает, насколько сумасшедшим был этот трансфер», — рассказал Коллимор для CaughtOffside.
В текущем сезона АПЛ Мудрик сыграл за Челси 15 матчей и отдал две голевые передачи.
Отметим, что Челси ищет варианты продолжения карьеры Мудрика.
Ранее сообщалось, что бывший украинский футболист, а ныне эксперт Евгений Левченко назвал цену Мудрика бременем для него.