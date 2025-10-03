«Трансфер не был очень прост»: в Динамо раскрыли детали продажи Ваната в Жирону

Бриф сообщил, что испанский клуб искал разные варианты сделки, чтобы разбить сумму трансфера за игрока сборной Украины.

«На самом деле каждый переход — сложный. Практически никогда не бывает простых переговоров. Этот трансфер тоже не был очень простым. Мы получали от Жироны разные предложения по формированию общей суммы трансферной компенсации с разными вариантами условных выплат от перепродажи.

Было много вариантов. Испанцы хотели уменьшить сумму трансферной компенсации за счет этих комбинаций от возможной перепродажи и так далее. Но мы сфокусировались на конкретной сумме и согласовали ее.

Нам удалось найти тот компромисс, который устроил Динамо, Жирону и Ваната. Да, было много телефонных звонков, обсуждений, имейлов. Факс сейчас не используют, кстати. Не знаю, хотели ли спросить об этом, но факс не отправляли", — сказал Бриф для Tribuna.com.

По данным статистического портала Transfermarkt, Жирона заплатила за Ваната 15 миллионов евро. В составе испанской команды он провел четыре матча, в которых забил один гол.

