В Динамо назвали сумму, которую заработали на переходе Забарного в ПСЖ

По словам представителя «бело-синих», клуб суммарно заработал на продаже украинского защитника около 40 миллионов евро.

«Все начали считать и никто к нам не обратился. Интересно было смотреть за этим обсуждением. Все считали по-разному. Были немного далекие суммы, были суммы чуть больше. Но если мы говорим о конкретных цифрах, то давайте посчитаем.

От Борнмута мы получили 27,7 млн фунтов. Это непосредственно за трансфер футболиста. Это где-то 32 млн евро — мы пересчитывали. К этому мы еще получим 20% от прибыли — то есть разницы от того, что получит Борнмут, и того, что они заплатили нам. Это ориентировочно еще около 5,6 млн евро. Тут у кого-то была правильная версия.

И к этому всему мы еще получим платеж по механизму солидарности. Там очень простая схема. Когда происходит платный трансфер игрока, 5% от суммы компенсации новый клуб должен распределить между всеми клубами, которые были вовлечены в подготовке футболиста.

Илья перешел от нас в 21 год. Мы должны претендовать примерно на 3,5% от общей суммы. Это еще немного больше 2 млн евро. Если подытожить, то в целом мы от продажи Забарного получили около 40 млн евро".

Бриф рассказал, что Динамо за три года получит деньги от трансфера Забарного из Борнмута в ПСЖ.

«Это связано с платежами, которые ПСЖ будет выполнять в пользу Борнмута. То есть эта выплата не так, что сегодня пришла. Если не ошибаюсь, то она разделена на три года. Конечно, мы были бы рады, но так оно не работает. У ПСЖ с Борнмутом согласован собственный график платежей. Соответственно, наше право на получение средств тоже подвязано под эти платежи.

Мы гордимся и следим за достижениями всех наших футболистов, которые в большей или меньшей степени были задействованы в клубе. А особенно за теми, которые являются нашими воспитанниками с детства. Именно поэтому у нас есть здесь 3,5%, потому что Забарный прошел весь путь в Динамо. Ни один другой клуб не бы", — приводит слова директора Tribuna.

Напомним, этим летом Илья Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 миллиона евро.

