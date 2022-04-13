Ключевой полузащитник Шахтера стал игроком бразильского клуба
Алан Патрик выступал за Шахтер с 2011 года (Фото:ФК Шахтер)
Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала.
Об этом сообщает официальный сайт Интернасьонала.
30-летний бразилец подписал контракт до апреля 2025 года.
Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным портала Transfermarkt, стоимость Алана Патрика оценивается в 2 млн евро.
Алан Патрик выступал за Шахтер с 2011 года и с тех пор сыграл за донецкий клуб в 178 матчах и забил 26 голов.
Еще до начала войны из Шахтера в Интренасьонал перешел бразилец Тайсон.
Также недавно игроком бразильского клуба стал экс-динамовец Карлос Де Пена.
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