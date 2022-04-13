Ключевой полузащитник Шахтера стал игроком бразильского клуба

13 апреля, 13:36
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Алан Патрик выступал за Шахтер с 2011 года (Фото:ФК Шахтер)

Алан Патрик выступал за Шахтер с 2011 года (Фото:ФК Шахтер)

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Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала.

Об этом сообщает официальный сайт Интернасьонала.

30-летний бразилец подписал контракт до апреля 2025 года.

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Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным портала Transfermarkt, стоимость Алана Патрика оценивается в 2 млн евро.

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https://twitter.com/SCInternacional/status/1513979706596642816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513979706596642816%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fsport%2Ffootball%2F4469074-shakhter-prodal-alana-patryka-v-ynternasonal
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Алан Патрик выступал за Шахтер с 2011 года и с тех пор сыграл за донецкий клуб в 178 матчах и забил 26 голов.

Еще до начала войны из Шахтера в Интренасьонал перешел бразилец Тайсон.

Также недавно игроком бразильского клуба стал экс-динамовец Карлос Де Пена.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер

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