Ключевой полузащитник Шахтера стал игроком бразильского клуба 13 апреля, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Алан Патрик выступал за Шахтер с 2011 года (Фото:ФК Шахтер)

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала.

Об этом сообщает официальный сайт Интернасьонала.

30-летний бразилец подписал контракт до апреля 2025 года.

Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным портала Transfermarkt, стоимость Алана Патрика оценивается в 2 млн евро.



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Алан Патрик выступал за Шахтер с 2011 года и с тех пор сыграл за донецкий клуб в 178 матчах и забил 26 голов.

Еще до начала войны из Шахтера в Интренасьонал перешел бразилец Тайсон.

Также недавно игроком бразильского клуба стал экс-динамовец Карлос Де Пена.

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