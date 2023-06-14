Чемпион Португалии намерен приобрести голкипера сборной Украины — журналист

14 июня, 10:55
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Анатолий Трубин пока не продлил контракт с Шахтером (Фото:ФК Шахтёр)

Анатолий Трубин пока не продлил контракт с Шахтером (Фото:ФК Шахтёр)

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубина может стать игроком лиссабонской Бенфики, сообщает журналист Бруно Андраде в Twitter.

Журналист подчеркивает, что действующий контракт Трубина с Шахтером завершается летом 2024 года и вратарь не подписал с «горняками» нового соглашения, что может стать решающим фактором для перехода украинца в португальский клуб.

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Однако Трубина — не единственный кандидат на позицию вратаря в Бенфике. Лиссабонцы также рассматривают голкипера Атлетико Паранаэнсе Бенто.

https://twitter.com/brunoandrd/status/1668604030984024064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1668604030984024064%7Ctwgr%5E69e1aaf20e2c95119463edaa08e6945485254edb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fxsport.ua%2Fua%2Ffootball_s%2Fnews%2Ftrubinym-tsikavytsya-chempion-portugaliyi_8806414%2F

Следует отметить, что Бенфика в этом сезоне стала чемпионом Португалии и будет выступать в групповом турнире Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что супруга Андрея Лунина намекнула на уход украинского вратаря из Реала.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Бенфика

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