Бавария объявила об уходе из клуба полузащитника сборной Франции

30 мая, 20:22
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Толиссо выступал за Баварию с 2017 года (Фото:ФК Бавария)

Толиссо выступал за Баварию с 2017 года (Фото:ФК Бавария)

Мюнхенская Бавария объявила об уходе из клуба французского полузащитника Корентона Толиссо.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

У Толиссо завершается контракт с Баварией 30 июня и стороны решили не продлевать соглашение.

27-летний француз покинет немецкий клуб как свободный агент, но где именно он продолжит карьеру пока неизвестно.

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За мюнхенский клуб Толиссо выступал с 2017 года, перейдя из Лиона.

За это время игрок провел 118 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 15 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что польский форвард мюнхенского Баварии Роберт Левандовски подтвердил, что покидает немецкий клуб.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Бавария (Мюнхен) Сборная Франции

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