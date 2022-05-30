Бавария объявила об уходе из клуба полузащитника сборной Франции
Толиссо выступал за Баварию с 2017 года (Фото:ФК Бавария)
Мюнхенская Бавария объявила об уходе из клуба французского полузащитника Корентона Толиссо.
Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
У Толиссо завершается контракт с Баварией 30 июня и стороны решили не продлевать соглашение.
27-летний француз покинет немецкий клуб как свободный агент, но где именно он продолжит карьеру пока неизвестно.
За мюнхенский клуб Толиссо выступал с 2017 года, перейдя из Лиона.
За это время игрок провел 118 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 15 голевых пасов.
Ранее сообщалось, что польский форвард мюнхенского Баварии Роберт Левандовски подтвердил, что покидает немецкий клуб.
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