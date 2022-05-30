Бавария объявила об уходе из клуба полузащитника сборной Франции 30 мая, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Толиссо выступал за Баварию с 2017 года (Фото:ФК Бавария)

Мюнхенская Бавария объявила об уходе из клуба французского полузащитника Корентона Толиссо.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

У Толиссо завершается контракт с Баварией 30 июня и стороны решили не продлевать соглашение.

27-летний француз покинет немецкий клуб как свободный агент, но где именно он продолжит карьеру пока неизвестно.

Видео дня

За мюнхенский клуб Толиссо выступал с 2017 года, перейдя из Лиона.

За это время игрок провел 118 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 15 голевых пасов.



Ранее сообщалось, что польский форвард мюнхенского Баварии Роберт Левандовски подтвердил, что покидает немецкий клуб.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.