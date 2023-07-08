Известный экс-футболист Манчестер Юнайтед стал одноклубником Цыганкова
Блинд подписал контракт на два сезона (Фото:ФК Жирона)
Нидерландский защитник Дейли Блинд стал игроком испанской Жироны, за которую выступает украинский футболист Виктор Цыганков.
Об этом сообщает официальный сайт Жироны.
Нидерландский защитник подписал с Жироной контракт на два сезона.
Блинд имеет большой опыт выступлений в ведущих европейских клубах.
На протяжении карьеры он выступал за Гронинген, Аякс, Манчестер Юнайтед и Баварию, в которой провел вторую часть прошлого сезона, однако сыграл всего четыре матча.
Также на счету Блинда 101 матч и три гола за сборную Нидерландов.
Сообщалось, что Жирона по итогам прошлого сезона не смогла выйти в еврокубки.