Конкурент для Мудрика. Челси неожиданно подписал таланта из Манчестер Сити за солидную сумму — видео
Коул Палмер (Фото:ФК Челси)
Лондонский клуб официально приобрел полузащитника Коула Палмера в летнее трансферное окно сезона-2023/24.
«Синие» заключили контракт с футболистом молодежной сборной Англии до лета 2030 года с возможностью продления еще на сезон.
«Я очень рад начать, и мне очень приятно подписать контракт. Я присоединился к Челси, потому что проект здесь звучит хорошо, мне придется попытаться продемонстрировать свои таланты. Это молодая и голодная команда, и, надеюсь, мы сможем сделать здесь что-то особенное», — отметил Палмер.
По информации СМИ, Челси заплатил за игрока 40 миллионов фунтов плюс 5 миллионов в виде гарантированных бонусов.
В прошлом сезоне Палмер провел 25 матчей за Манчестер Сити, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.
Отметим, что Палмер является победителем чемпионата мира-2023 в составе сборной Англии U-21.
Ранее сообщалось, что Зинченко красноречиво оценил потенциал Мудрика в Челси.