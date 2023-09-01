Конкурент для Мудрика. Челси неожиданно подписал таланта из Манчестер Сити за солидную сумму — видео

1 сентября, 12:13
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Коул Палмер (Фото:ФК Челси)

Коул Палмер (Фото:ФК Челси)

Лондонский клуб официально приобрел полузащитника Коула Палмера в летнее трансферное окно сезона-2023/24.

«Синие» заключили контракт с футболистом молодежной сборной Англии до лета 2030 года с возможностью продления еще на сезон.

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«Я очень рад начать, и мне очень приятно подписать контракт. Я присоединился к Челси, потому что проект здесь звучит хорошо, мне придется попытаться продемонстрировать свои таланты. Это молодая и голодная команда, и, надеюсь, мы сможем сделать здесь что-то особенное», — отметил Палмер.

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По информации СМИ, Челси заплатил за игрока 40 миллионов фунтов плюс 5 миллионов в виде гарантированных бонусов.

В прошлом сезоне Палмер провел 25 матчей за Манчестер Сити, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

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Отметим, что Палмер является победителем чемпионата мира-2023 в составе сборной Англии U-21.

Ранее сообщалось, что Зинченко красноречиво оценил потенциал Мудрика в Челси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси

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