Серебряный призер ЧМ-2022. Мудрик получил нового одноклубника в Челси за 45 млн евро 4 августа, 14:00 Аксель Дисаси подписал с Челси шестилетний контракт (Фото:ФК Челси)

Лондонский Челси, за который выступает украинец Михаил Мудрик, объявил о подписании защитника Монако и сборной Франции Акселя Дисаси.

Об этом сообщает официальный сайт Челси.

Дисаси подписал с лондонским клубом контракт на шесть сезонов — до лета 2029 года.

Другие детали сделки не разглашаются, но, по информации The Athletic, Челси заплатит Монако за трансфер около 45 млн евро.

Видео дня

Дисаси сыграл 130 матчей во французской Лиге 1 и четыре за сборную Франции. В составе национальной команды он был участником чемпионата мира в Катаре, где стал серебряным призером.

Первый официальный матч в сезоне Челси сыграет 13 августа против Ливерпуля в рамках первого тура английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Мудрик поразил фанатов эффектным финтом и принял участие в голевой атаке Челси.