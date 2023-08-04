Серебряный призер ЧМ-2022. Мудрик получил нового одноклубника в Челси за 45 млн евро

4 августа, 14:00
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Аксель Дисаси подписал с Челси шестилетний контракт (Фото:ФК Челси)

Аксель Дисаси подписал с Челси шестилетний контракт (Фото:ФК Челси)

Лондонский Челси, за который выступает украинец Михаил Мудрик, объявил о подписании защитника Монако и сборной Франции Акселя Дисаси.

Об этом сообщает официальный сайт Челси.

Дисаси подписал с лондонским клубом контракт на шесть сезонов — до лета 2029 года.

Другие детали сделки не разглашаются, но, по информации The Athletic, Челси заплатит Монако за трансфер около 45 млн евро.

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Дисаси сыграл 130 матчей во французской Лиге 1 и четыре за сборную Франции. В составе национальной команды он был участником чемпионата мира в Катаре, где стал серебряным призером.

Первый официальный матч в сезоне Челси сыграет 13 августа против Ливерпуля в рамках первого тура английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Мудрик поразил фанатов эффектным финтом и принял участие в голевой атаке Челси.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Трансферы

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