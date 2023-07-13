«Готов двигаться в этом направлении». Украинский экс-футболист Барселоны намерен продолжить карьеру в экзотической лиге 13 июля, 13:04 В 2009—2010 годах Чигринский выступал за Барселону (Фото:ФК АЕК)

Экс-защитник Барселоны и сборной Украины Дмитрий Чигринский, который покинул греческий Ионикос, поделился планами относительно своей дальнейшей карьеры.

Чигринский признался, что ранее отказался от предложений из Китая, Японии и ОАЭ, поскольку имел другие приоритеты, однако сейчас готов рассмотреть подобные варианты, сообщает Украинский футбол.

Видео дня

Футболист рассказал, что теперь заинтересованность к нему проявляют из Индии и Индонезии.

«Если будет какая-то конкретика из Индии или Индонезии, то я готов двигаться в этом направлении. Это было несколько недель назад и больше они на связь не выходили. Возможно, взяли паузу, или я не подошел из-за возраста, или им нужен другой профайл футболиста», — сказал Чигринский.

В 2009—2010 годах Чигринский выступал за Барселону, куда перешел из Шахтера.

На счету защитника 29 матчей за сборную Украины.



Ранее сообщалось, что экс-полузащитник донецкого Шахтера Монор Соломон продолжит карьеру в лондонском Тоттенхэме.