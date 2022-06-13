Финалист Лиги чемпионов может заменить своего лидера футболистом сборной Украины — СМИ 13 июня, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Контракт Цыганкова с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года (Фото:ФК Динамо via Facebook)

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу Ливерпуля, сообщает Liverpool.com.



По информации СМИ, в Ливерпуле приступили к поиску замены одного из лидеров клуба Садио Мане, который, вероятно, в ближайшее время покинет клуб.

В команде также обеспокоены тем, что у другого лидера Мохамеда Салаха нет конкуренции, а его контракт завершается уже в 2023 году, а договориться о новом соглашении с египтянином пока не удается.

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В связи с этим, мерсисайдский клуб обратил внимание на Цыганкова, который может сыграть, как на левом, так и на правом флангах, а также немало забивает.

Отмечается, что английскому клубу понравилась игра Цыганкова в матчах за сборную Украины против Шотландии, Уэльса и Ирландии, в ворота которой он забил победный мяч.

Следует отметить, что недавно Цыганков начал работать с агентской компанией SEG, которой владеет брат Пепа Гвардиолы — Пере Гвардиола.

Контракт 24-летнего футболиста с Динамо действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль договорился с Бенфикой о переходе нападающего Дарвина Нуньеса за рекордную сумму в истории клуба.

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