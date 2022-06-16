Четыре клуба из топ-чемпионатов Европы интересуются лидером Динамо — журналист 16 июня, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Контракт Цыганкова с Динамо истекает в следующем году (Фото:ФК Динамо)

Вингер сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков может в ближайшее время сменить клубную прописку, сообщает журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале ТаТоТаке.

По информации журналиста, интерес к Цыганкову проявляют сразу четыре клуба из топ-чемпионатов Европы — итальянская Аталанта, немецкий Хоффенхайм и французские Монако и Лион.

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Отмечается, что официального предложения по трансферу 24-летнего украинского футболиста Динамо не получало, а сам игрок больше склоняется к продолжению карьеры в Англии.

Контракт 24-летнего футболиста с Динамо действует до 30 июня 2023 года.



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Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков попал в сферу интересов Ливерпуля, который ищет замену своему лидеру Садио Мане, поскольку тот близок к переходу в Баварию.



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