Четыре клуба из топ-чемпионатов Европы интересуются лидером Динамо — журналист

16 июня, 13:44
Цей матеріал також доступний українською
Контракт Цыганкова с Динамо истекает в следующем году (Фото:ФК Динамо)

Контракт Цыганкова с Динамо истекает в следующем году (Фото:ФК Динамо)

Вингер сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков может в ближайшее время сменить клубную прописку, сообщает журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале ТаТоТаке.

По информации журналиста, интерес к Цыганкову проявляют сразу четыре клуба из топ-чемпионатов Европы — итальянская Аталанта, немецкий Хоффенхайм и французские Монако и Лион.

Видео дня
Читайте также:
Динамо получило соперника. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Отмечается, что официального предложения по трансферу 24-летнего украинского футболиста Динамо не получало, а сам игрок больше склоняется к продолжению карьеры в Англии.

Контракт 24-летнего футболиста с Динамо действует до 30 июня 2023 года.

Читайте также:
Футболист сборной Украины попал в список номинантов на приз лучшему молодому игроку Европы

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков попал в сферу интересов Ливерпуля, который ищет замену своему лидеру Садио Мане, поскольку тот близок к переходу в Баварию.

Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Футбол Трансферы Лион Сборная Украины ФК Динамо (Киев) ФК Монако Виктор Цыганков ФК Хоффенхайм Аталанта

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X