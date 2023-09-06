Экс-футболист сборной Украины перешел из Динамо в европейский клуб — видео
Гармаш подписал с Осиеком однолетний контракт (Фото:ФК Осиек)
Экс-полузащитник сборной Украины Денис Гармаш покинул киевское Динамо и стал игроком хорватского Осиека.
Об этом сообщает официальный сайт Осиека.
Гармаш подписал с новым клубом однолетний контракт с опцией продления еще на год.
«Мы счастливы, что удалось подписать игрока такого уровня как Денис. Речь идет об иконе киевского Динамо, игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.
Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше усилит качество команды, станет усилением на поле и вне его. Я желаю ему успехов в нашем клубе", — сказал спортивный директор Ивица Кулешевич.
33-летний футболист сыграл за Динамо 359 матчей, забил 54 гола и отдал 45 результативных передач
Накануне Сергей Сидорчук перешел из Динамо в бельгийский Вестерло.
Также сообщалось, что ямайский полузащитник киевского Динамо Кахим Перрис продолжит карьеру в азербайджанском клубе Сабах.