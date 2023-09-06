Экс-футболист сборной Украины перешел из Динамо в европейский клуб — видео

6 сентября, 18:40
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Гармаш подписал с Осиеком однолетний контракт (Фото:ФК Осиек)

Гармаш подписал с Осиеком однолетний контракт (Фото:ФК Осиек)

Экс-полузащитник сборной Украины Денис Гармаш покинул киевское Динамо и стал игроком хорватского Осиека.

Об этом сообщает официальный сайт Осиека.

Гармаш подписал с новым клубом однолетний контракт с опцией продления еще на год.

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«Мы счастливы, что удалось подписать игрока такого уровня как Денис. Речь идет об иконе киевского Динамо, игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.

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Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше усилит качество команды, станет усилением на поле и вне его. Я желаю ему успехов в нашем клубе", — сказал спортивный директор Ивица Кулешевич.

https://twitter.com/nkosijek/status/1699434253589569734

33-летний футболист сыграл за Динамо 359 матчей, забил 54 гола и отдал 45 результативных передач

Накануне Сергей Сидорчук перешел из Динамо в бельгийский Вестерло.

Также сообщалось, что ямайский полузащитник киевского Динамо Кахим Перрис продолжит карьеру в азербайджанском клубе Сабах.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Денис Гармаш ФК Динамо (Киев)

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