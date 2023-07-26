Динамо отпустило в другой клуб еще одного известного форварда 26 июля, 16:18 Жерсон Родригес продолжит карьеру в Турции (Фото:ФК Динамо через Facebook)

Форвард киевского Динамо Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком Сивасспоре.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо и Смвасспор договорились о годичной аренде игрока — он будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2023/2024.

Родригес стал игроком Динамо летом 2019 года. В составе киевского клуб футболист сборной Люксембурга сыграл 53 матча и забил 9 мячей. С динамовцами он стал чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

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Последние два сезона Родригес выступал в аренде за французский Труа, турецкий Эюспор и саудовский Аль-Вехда.



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Также была информация, что форвард киевского клуба Эрик Рамирес перейдет в колумбийский Атлетико Насьональ.