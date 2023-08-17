Украинский представитель в еврокубках бесплатно отдал футболиста в испанский клуб 17 августа, 19:56 Нелсон Монте покинул Украину после полномасштабного вторжения РФ (Фото:ФК Малага)

Португальский защитник Днепра-1 Нелсон Монте стал игроком испанской Малаги.

Об этом сообщает официальный сайт Малаги.

Монте подписал с Малагой контракт на три сезона и достался испанскому клубу бесплатно, поскольку перешел как свободный агент.

Видео дня

Монте выступал за Днепр-1 с осени 2021 года, перейдя из португальского Риу Аве. После полномасштабного вторжения Росии в Украину Нелсон играл в аренде в испанской Альмерии и португальском Шавеше.

За украинский клуб Монте сыграл всего 9 матчей.

Следует отметить, что Малага выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

Ранее сообщалось, что полузащитник Днепра-1 Максим Третьяков из-за травмы выбыл на длительный срок.

