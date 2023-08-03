«День-два и ситуация будет решена». В Днепре-1 анонсировали переход форварда сборной Украины в испанский клуб 3 августа, 14:54 Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Нападающий Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в испанскую Жирону.

Об этом рассказал коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман, сообщает Футбол TIME.

По словам функционера, сейчас продолжаются переговоры, а о трансфере может быть объявлено уже в ближайшие дни.

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«Если бы был договор между двумя командами, то Довбик еще на прошлой неделе проходил бы медосмотр в Жироне и, видимо, не играл бы с Панатинаикосом, а тренировался бы с Цыганковым. Думаю, что день-два и ситуация будет решена», — сказал Фридман.

Фридман предположил, что Жирона готова удовлетворить финансовые аппетиты Днепра-1 по трансферу форварда.

«Ту цену, которую мы изначально для себя в голове составили, думаю, будет перечислена на наши счета. Сумму конкретизировать не буду», — подытожил Фридман.

Следует отметить, что в Жироне уже выступает футболист сборной Украины Виктор Цыганков.

Ранее легенда украинского футбола Йожеф Сабо порекомендовал Довбику перейти в Тоттенхэм вместо Жироны.