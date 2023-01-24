Футболист сборной Украины перешел в клуб из топ-лиги Европы 24 января, 12:16 Соболь подписал контракт на 3,5 года (Фото:ФК Страсбург)

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь перешел из бельгийского Брюгге во французский Страсбург.

Об этом сообщает официальный сайт Страсбурга.

Соболь подписал французским клубом контракт на 3,5 года.

По информации СМИ, Страсбург заплатил за трансфер 27-летнего украинца 2 млн евро и еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонуса.

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Соболь будет выступать в новом клубе под 77-м номером.

Страсбург презентовал игрока, сняв с ним креативный видеоролик:

После 19 туров Страсбург занимает в Лиге 1 1-е место.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел из итальянской Аталанты во французский Марсель.