Футболист сборной Украины перешел в клуб из топ-лиги Европы

24 января, 12:16
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Соболь подписал контракт на 3,5 года (Фото:ФК Страсбург)

Соболь подписал контракт на 3,5 года (Фото:ФК Страсбург)

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь перешел из бельгийского Брюгге во французский Страсбург.

Об этом сообщает официальный сайт Страсбурга.

Соболь подписал французским клубом контракт на 3,5 года.

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По информации СМИ, Страсбург заплатил за трансфер 27-летнего украинца 2 млн евро и еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонуса.

Видео дня

Соболь будет выступать в новом клубе под 77-м номером.

Страсбург презентовал игрока, сняв с ним креативный видеоролик:

https://twitter.com/RCSA/status/1617636194250022919

После 19 туров Страсбург занимает в Лиге 1 1-е место.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел из итальянской Аталанты во французский Марсель.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Трансферы Сборная Украины Французская Лига 1

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