Форвард Динамо стал игроком кипрского клуба
Фран Соль подписал контракт по схеме 2+1 (Фото:АЕК Ларнака)
Испанский форвард Фран Соль перешел из киевского Динамо в кипрский клуб АЕК Ларнака.
Об этом сообщает официальный сайт АЕК Ларнака.
Соль подписал с кипрским клубом контракт на два года с возможностью продления соглашения еще на год.
Соль был игроком Динамо с января 2019 года, перейдя из нидерландского Виллема ІІ за 3,5 млн евро. Форвард сыграл за киевский клуб 23 матча, забив четыре гола.
Позже Соль выступал в аренде за испанские Тенерифе, Эйбар и Малагу.
Ранее сообщалось, что со следующего сезона за Динамо будет выступать Андрей Ярмоленко, который вернулся в клуб.