Форвард Динамо стал игроком кипрского клуба 3 июля, 22:25 Фран Соль подписал контракт по схеме 2+1 (Фото:АЕК Ларнака)

Испанский форвард Фран Соль перешел из киевского Динамо в кипрский клуб АЕК Ларнака.

Об этом сообщает официальный сайт АЕК Ларнака.

Соль подписал с кипрским клубом контракт на два года с возможностью продления соглашения еще на год.

Соль был игроком Динамо с января 2019 года, перейдя из нидерландского Виллема ІІ за 3,5 млн евро. Форвард сыграл за киевский клуб 23 матча, забив четыре гола.

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Позже Соль выступал в аренде за испанские Тенерифе, Эйбар и Малагу.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона за Динамо будет выступать Андрей Ярмоленко, который вернулся в клуб.

