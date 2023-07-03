Форвард Динамо стал игроком кипрского клуба

3 июля, 22:25
Поделиться:
Фран Соль подписал контракт по схеме 2+1 (Фото:АЕК Ларнака)

Фран Соль подписал контракт по схеме 2+1 (Фото:АЕК Ларнака)

Испанский форвард Фран Соль перешел из киевского Динамо в кипрский клуб АЕК Ларнака.

Об этом сообщает официальный сайт АЕК Ларнака.

Соль подписал с кипрским клубом контракт на два года с возможностью продления соглашения еще на год.

Читайте также:
«Думаю, это лучший вариант». Луческу назвал страну, где Динамо планирует играть домашние еврокубковые матчи

Соль был игроком Динамо с января 2019 года, перейдя из нидерландского Виллема ІІ за 3,5 млн евро. Форвард сыграл за киевский клуб 23 матча, забив четыре гола.

Видео дня

Позже Соль выступал в аренде за испанские Тенерифе, Эйбар и Малагу.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона за Динамо будет выступать Андрей Ярмоленко, который вернулся в клуб.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X