«Мы готовы творить историю вместе». Коноплянка официально подписал контракт с новым клубом — видео 25 июля, 13:28 Евгений Коноплянка (Фото:УАФ via Instagram)

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком румынского ЧФР Клуж.

Об этом сообщает официальный сайт ЧФР Клуж.

Коноплянка перешел в новую команду на правах свободного агента. Детали соглашения украинца с румынским клубом не разглашаются.

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По информации СМИ, стороны подписали однолетний контракт.

ЧФР Клуж в соцсетях опубликовал видеопрезентацию игрока в футболке клуба под 22 номером.

«Мы готовы творить историю вместе», — говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что Коноплянка будет зарабатывать в ЧФР Клуж не более 20 тысяч евро в месяц.

Последним клубом Коноплянки была польская Краковия, которую он покинул в мае.