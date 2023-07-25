«Мы готовы творить историю вместе». Коноплянка официально подписал контракт с новым клубом — видео
Евгений Коноплянка (Фото:УАФ via Instagram)
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком румынского ЧФР Клуж.
Об этом сообщает официальный сайт ЧФР Клуж.
Коноплянка перешел в новую команду на правах свободного агента. Детали соглашения украинца с румынским клубом не разглашаются.
По информации СМИ, стороны подписали однолетний контракт.
ЧФР Клуж в соцсетях опубликовал видеопрезентацию игрока в футболке клуба под 22 номером.
«Мы готовы творить историю вместе», — говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что Коноплянка будет зарабатывать в ЧФР Клуж не более 20 тысяч евро в месяц.
Последним клубом Коноплянки была польская Краковия, которую он покинул в мае.