Французский гранд поднял ценник на звезду сборной Украины 14 августа, 13:36 Руслан Малиновский до перехода в Марсель играл за Аталанту (Фото:ФК Марсель)

Французский Марсель поднял цену на украинского игрока Руслана Малиновского, который близок к уходу из клуба, сообщает MSN.

По данным источника Марсель готов распрощаться с Малиновским за 12 млн евро, хотя ранее была информация, что французский клуб не против продать украинца за 10 млн.

Отмечается, что к Малиновскому есть интерес со стороны итальянских Торино и Болоньи, турецкого Бешикташа и двух клубов английской Премьер-лиги.

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Сам игрок склоняется к возвращению в Италию, где он ранее выступал за Аталанту.



Малиновский стал игроком Марселя зимой этого года за 10 млн евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Недавно президент Торино Урбано Кайро заявил, что информацию о заинтересованности его клуба к Малиновскому не соответствует действительности.

Также сообщалось, что Малиновский получил предложение из Саудовской Аравии.