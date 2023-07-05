Игрок киевского Динамо перешел в грузинский клуб
Цитаишвили — игрок Динамо Батуми (Фото:ФК Динамо Батуми)
Динамо Батуми объявило о трансфере футболиста сборной Грузии и Динамо Киев Георгия Цитаишвили.
Об этом клуб сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Отмечается, что динамовец будет играть за грузинскую команду на правах аренды до конца сезона 2023/24.
Контракт футболиста с киевским Динамо рассчитан до лета 2025 года.
Отметим, что Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское, чтобы выступать за национальную команду Грузии.
Напомним, что в прошлом сезоне футболист выступал в польском Лехе, где сыграл 24 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что другой игрок киевского Динамо стал игроком кипрского клуба.