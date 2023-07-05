Игрок киевского Динамо перешел в грузинский клуб

5 июля, 09:03
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Цитаишвили — игрок Динамо Батуми (Фото:ФК Динамо Батуми)

Цитаишвили — игрок Динамо Батуми (Фото:ФК Динамо Батуми)

Динамо Батуми объявило о трансфере футболиста сборной Грузии и Динамо Киев Георгия Цитаишвили.

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Об этом клуб сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что динамовец будет играть за грузинскую команду на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Контракт футболиста с киевским Динамо рассчитан до лета 2025 года.

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Отметим, что Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское, чтобы выступать за национальную команду Грузии.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист выступал в польском Лехе, где сыграл 24 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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Ранее сообщалось, что другой игрок киевского Динамо стал игроком кипрского клуба.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

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