Игрок киевского Динамо перешел в грузинский клуб 5 июля, 09:03 Цитаишвили — игрок Динамо Батуми (Фото:ФК Динамо Батуми)

Динамо Батуми объявило о трансфере футболиста сборной Грузии и Динамо Киев Георгия Цитаишвили.

Об этом клуб сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что динамовец будет играть за грузинскую команду на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Контракт футболиста с киевским Динамо рассчитан до лета 2025 года.

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Отметим, что Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское, чтобы выступать за национальную команду Грузии.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист выступал в польском Лехе, где сыграл 24 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что другой игрок киевского Динамо стал игроком кипрского клуба.