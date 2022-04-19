Манчестер Сити договорился о трансфере звезды Боруссии Дортмунд, предложив самую большую зарплату в АПЛ — СМИ

19 апреля, 17:55
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Эрлинг Холанд может одеть футболку Манчестер Сити летом этого года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Эрлинг Холанд может одеть футболку Манчестер Сити летом этого года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

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Топ-клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) Манчестер Сити близок к подписанию звездного форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, представители Манчестер Сити достигли значительного прогресса в переговорах с агентами Холанда и близки к подписанию пятилетнего контракта.

Ожидается, что о соглашении стороны могут объявить уже в ближайшее время, а Холанд станет игроком английского клуб летом этого года.

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Если сделка будет завершена, то норвежец будет получать в Манчестер Сити более 600 тысяч евро в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, обойдя бельгийского игрока «городян» Кевина де Брюйне, доход которого составляет около 460 тысяч евро в неделю.

Отмечается, что Манчестер Сити заплатит Боруссии Дортмунд за Холанда отступные в размере 76 млн евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Холанду проявляет мадридский Реал.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Сити Английская Премьер-лига Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

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