Защитник сборной Украины вслед за Месси получил еще одного звездного партнера в Интер Майами 21 июля, 09:28 Жорди Альба перешел как свободный агент (Фото:Жорди Альба через Instagram)

Интер Майами, игроком которого недавно стал Лионель Месси, объявил о подписании контракта с экс-защитником Барселоны Жорди Альбой.

Об этом сообщает официальный сайт Интер Майами.

Альба перешел в американский клуб как свободный агент. Он подписал с Интер Майами контракт до 2024 года с возможностью продлить соглашение еще на год.

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Альба выступал за Барселону с 2012 года и сыграл за каталонскую команду 459 матчей, в которых забил 27 голов.

Следует отметить, что за Интер Майами выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов, а совладельцем клуба является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Ранее американский клуб подписал экс-полузащитника Барселоны Серхио Бускетса.