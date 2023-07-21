Защитник сборной Украины вслед за Месси получил еще одного звездного партнера в Интер Майами

21 июля, 09:28
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Жорди Альба перешел как свободный агент (Фото:Жорди Альба через Instagram)

Жорди Альба перешел как свободный агент (Фото:Жорди Альба через Instagram)

Интер Майами, игроком которого недавно стал Лионель Месси, объявил о подписании контракта с экс-защитником Барселоны Жорди Альбой.

Об этом сообщает официальный сайт Интер Майами.

Альба перешел в американский клуб как свободный агент. Он подписал с Интер Майами контракт до 2024 года с возможностью продлить соглашение еще на год.

Видео дня

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1682104800345767936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1682104800345767936%7Ctwgr%5E3a7c56002d18c7d863582c0fbce8f45c07eed521%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fru%2Fkrivcov_messi_i_buskets_poluchili_eshhjo_odnogo_zvjozdnogo_partnera_n781853%2F

Альба выступал за Барселону с 2012 года и сыграл за каталонскую команду 459 матчей, в которых забил 27 голов.

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Следует отметить, что за Интер Майами выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов, а совладельцем клуба является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Ранее американский клуб подписал экс-полузащитника Барселоны Серхио Бускетса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы МЛС Интер Майами

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