Защитник сборной Украины вслед за Месси получил еще одного звездного партнера в Интер Майами
Жорди Альба перешел как свободный агент (Фото:Жорди Альба через Instagram)
Интер Майами, игроком которого недавно стал Лионель Месси, объявил о подписании контракта с экс-защитником Барселоны Жорди Альбой.
Об этом сообщает официальный сайт Интер Майами.
Альба перешел в американский клуб как свободный агент. Он подписал с Интер Майами контракт до 2024 года с возможностью продлить соглашение еще на год.
Альба выступал за Барселону с 2012 года и сыграл за каталонскую команду 459 матчей, в которых забил 27 голов.
Следует отметить, что за Интер Майами выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов, а совладельцем клуба является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.
Ранее американский клуб подписал экс-полузащитника Барселоны Серхио Бускетса.